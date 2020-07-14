Бизнес-омбудсмен предложил упростить госзакупки

Уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов направил в государственно-правовое управление президента предложения по упрощению госзакупок. Он высказал идеи в рамках отзыва на проект поправок в соответствующие законы.

Как стало известно «Политике Сегодня», отзыв полнится замечаниями и уточнениями. Так, Титов предложил наделить региональные власти правом утверждать дополнительный аукционный перечень для муниципальных нужд.

«Ускорение процедуры проведения электронного аукциона также вызывает большие сомнения, поскольку может привести к негативным последствиям: тараны, участие недобросовестных поставщиков, вымогательства», — предположил общественник.

Отдельно бизнес-омбудсмен рассмотрел платежи в системе госзакупок. По информации Единой информационной системы, пятая часть траншей задерживается более чем на месяц. При этом предприниматели не могут получить деньги даже через суд.

Титов видит решение в системе факторинга – своеобразное кредитование под уже поставленные услуги и товары. Однако поправки к закону не рассматривают ее в качестве поддержки бизнеса. Уполномоченный считает, что передача денежных обязательств по государственным контрактам третьим лицам – например, банку – помогла бы предпринимателям.