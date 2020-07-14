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16:34   14 Июля 2020
Общество

Правительство Казахстана продлило ограничительные меры в стране до 2 августа

Правительство Казахстана продлило ограничительные меры в стране до 2 августа

Строгие ограничительные меры в Казахстане, введенные на фоне пандемии коронавирусной инфекции, продлены до 2 августа, сообщили официальные представители пресс-службы правительства страны.

Ограничительные меры могут быть продлены еще на две недели в случае, если эпидемиологическая обстановка в стране не изменится в лучшую сторону, приводят сообщение казахского правительства журналисты телеканал "360". Как уточняется, ограничительные меры, введенные на фоне пандемии COVID-19 в Казахстане, должны были завершиться 20 июля.

"Принято решение о продлении ограничительных мер в республике еще на две недели с 20 июля по 2 августа", — говорится в сообщении правительства страны.

Согласно данным ВОЗ, в Казахстане зафиксировано более 61 тыс. случаев коронавируса. Вся актуальная и достоверная информация о ситуации вокруг пандемии COVID-19 приводится на сайте Университета Джона Хопкинса.

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Автор: Ирина Большунова
#казахстан #ограничения #правительство республики #коронавирус

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