Против «Фонтанки» подан иск о защите чести, достоинства и репутации

Руслан Нехаев, проживающий в Брянске, обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и репутации против петербургского издания «Фонтанка», передает ФАН.

22 ноября 2019 года «Фонтанкой» был опубликован материал за авторством Александра Ермакова. Статья была посвящена событиям 2017 года, когда был уничтожен один из террористов в Сирии. Данный текст стал своеобразным продолжением так называемого расследования «Новой газеты», в котором заявлялось о том, что к инциденту якобы причастна ЧВК «Вагнера». Петербургское издание заявляло о том, что его сотрудникам будто бы удалось установить личность одного из предполагаемых бойцов ЧВК «Вагнера» — 39-летнего Руслана из Брянска. Кроме этого Александру Ермакову, по его словам, даже удалось связаться с ним по телефону.

Однако Федеральное агентство новостей провело свое расследование, в ходе которого выяснилось, что Руслан из Брянска — это Руслан Нехаев, который является преподавателем фольклора и никогда не посещал горячих точек. Выезды за границу для него заключались только в отдыхе в странах Европы, а также Белоруссии и Молдавии.

Также не совпали и паспортные данные, которые публиковала «Фонтанка». Последние цифры номера документа, которые в своем материале публиковал Александр Ермаков, отличаются от цифр в паспорте Руслана Нехаева. Все это подтверждает, что заявленная в статье «Фонтанки» информация не соответствует действительности. У преподавателя на фоне подобных обвинений начались проблемы со здоровьем, и он собирается компенсировать моральный ущерб через суд.