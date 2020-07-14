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16:27   14 Июля 2020
Политика

Бурикова ожидает, что "Шугалей-2" обратит внимание общественности на проблему в Ливии

Бурикова ожидает, что "Шугалей-2" обратит внимание общественности на проблему в Ливии

Бывшая коллега российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана подтвердила достоверность событий фильма "Шугалей-2", который посвящен похищению россиян в Ливии.

Кандидат психологических наук и генеральный директор Центра социальных проектов "Белый Дом" Инга Бурикова сообщила, что от самой картины она ожидает, что лента обратит внимание общественности на происходящую ситуацию с похищенными социологами. Этот фильм является напоминанием о том, что история не закончена и продолжается до сих пор. Во вторую часть фильма "Шугалей" будет входить продолжение разоблачений тайн правительства Ливии.

Инга Бурикова уже более 20 лет знает Максима Шугалея, и понимает, что проведение подобного социологического исследования в Ливии является сложной задачей, за которую все боятся браться, но ее коллега справился с этой работой и достал необходимую информацию. В то же время она характеризует Шугалея как хорошего специалиста, который способен решать задачи в непредсказуемых условиях, пишет "Nation News".

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #триполи #Шугалей

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