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16:26   14 Июля 2020
Происшествия

Адвокат: видео с Ефремовым на месте ДТП нужно приобщить к материалам дела

Адвокат: видео с Ефремовым на месте ДТП нужно приобщить к материалам дела

Юрист Александр Добровинский уверен, что голос на видеозаписи с места смертельного ДТП в Москве 8 июня принадлежит именно Михаилу Ефремову. В опубликованном ролике, предположительно, Ефремов просит его отпустить, предложив инспектору ДПС деньги.

Добровинский, представляющий потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, заявил, что будет добиваться приобщения к материалам дела видеозаписи с места происшествия. Правозащитник считает, что голос на видео принадлежит Ефремову. Юрист отметил, что если видеоролик попал в СМИ, он будет просить разрешения использовать запись, передает телеканал "360".

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев не поверил в подлинность видео и назвал публикацию "хайпом". Он подчеркнул, что считает видеоролик результатом монтажа.

Журналист Станислав Кучер ранее призвал не пытаться оправдать Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Он отметил, что в виновнике автокатастрофы, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров, общество видит "привилегированного мажора".

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Автор: Василий Пименов
#дтп #видео #ефремов #инспектор

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