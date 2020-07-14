Российские истребители поднимали на перехват самолетов-разведчиков НАТО

Национальный центр управления обороной сообщил, что истребители РФ вылетали на перехват самолетов-разведчиков НАТО над Черным и Баренцевым морями.

НЦУО сообщил, что для идентификации и перехвата целей в воздух подняли истребители РФ из состава дежурных ПВО сил Северного флота.

Ранее сообщалось, что истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 ВВО подняли в воздух, чтобы перехватить бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Охотским морем. НЦУО сообщал, что никаких нарушений госграниц Российской Федерации не было допущено.