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16:06   14 Июля 2020
Политика

Госдума приняла в первом чтении проект о запрете деятельности НКО с поддержкой США

Госдума приняла в первом чтении проект о запрете деятельности НКО с поддержкой США

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мер для НКО с поддержкой из США.

Инициативу внес в Думу депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Новый законопроект уточняет процедуру приостановления Минюстом деятельности некоммерческих организаций, которые задействованы в политической деятельности РФ и финансируются США. Также под проект попадают НКО с участием граждан Америки, либо созданных в ее интересах, сообщает ТАСС.

Министерство будет оповещать НКО о решении по приостановке ее деятельности в течение трех дней со дня принятия решения. Под проект попадают организации, которые представляют угрозу деятельности интересам РФ.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #законопроект #нко #Андрей Луговой

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