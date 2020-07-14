Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рожденные в СССР получат российское гражданство в упрощенном режиме

Рожденные в СССР получат российское гражданство в упрощенном режиме

 Арестованные в Хабаровске депутаты оказались выдвиженцами Навального

Арестованные в Хабаровске депутаты оказались выдвиженцами Навального
Милонов: возможность подать иск против Facebook в России стала большим шагом вперед

Милонов: возможность подать иск против Facebook в России стала большим шагом вперед

 Болтаев заявил о планах выйти на контакт с ливийцами, удерживающими Шугалея и Суэйфана

Болтаев заявил о планах выйти на контакт с ливийцами, удерживающими Шугалея и Суэйфана
Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

 «У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»

«У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»
Рожденные в СССР получат российское гражданство в упрощенном режиме

Рожденные в СССР получат российское гражданство в упрощенном режиме

 Арестованные в Хабаровске депутаты оказались выдвиженцами Навального

Арестованные в Хабаровске депутаты оказались выдвиженцами Навального
Милонов: возможность подать иск против Facebook в России стала большим шагом вперед

Милонов: возможность подать иск против Facebook в России стала большим шагом вперед

 Болтаев заявил о планах выйти на контакт с ливийцами, удерживающими Шугалея и Суэйфана

Болтаев заявил о планах выйти на контакт с ливийцами, удерживающими Шугалея и Суэйфана
Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

 «У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»

«У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»
15:50   14 Июля 2020
Общество

Рожденные в СССР получат российское гражданство в упрощенном режиме

Рожденные в СССР получат российское гражданство в упрощенном режиме

Иностранцы смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме, но только некоторые категории граждан, сообщил председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

Закон опубликовали на сайте правовой информации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. С 24 июля он вступит в силу и некоторые категории иностранных граждан смогут получить российское гражданство без сбора лишних документов.

Жителям Украины, Белоруссии и Казахстана больше не придется подтверждать свой доход. Справки по вкладам и заработным платам предъявлять не нужно, отметил Московский.

Послабления коснутся людей, которые не имеют гражданства, но раньше проживали на территории СССР, а также иностранцев, состоящих в браке с гражданами РФ, передает телеканал "360". Иностранец, который обучался в России и после окончания университета официально работал в стране, тоже может получить гражданство.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #гражданство #иностранцы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...