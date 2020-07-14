Рожденные в СССР получат российское гражданство в упрощенном режиме

Иностранцы смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме, но только некоторые категории граждан, сообщил председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

Закон опубликовали на сайте правовой информации. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. С 24 июля он вступит в силу и некоторые категории иностранных граждан смогут получить российское гражданство без сбора лишних документов.

Жителям Украины, Белоруссии и Казахстана больше не придется подтверждать свой доход. Справки по вкладам и заработным платам предъявлять не нужно, отметил Московский.

Послабления коснутся людей, которые не имеют гражданства, но раньше проживали на территории СССР, а также иностранцев, состоящих в браке с гражданами РФ, передает телеканал "360". Иностранец, который обучался в России и после окончания университета официально работал в стране, тоже может получить гражданство.