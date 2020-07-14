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15:47   14 Июля 2020
Общество

Арестованные в Хабаровске депутаты оказались выдвиженцами Навального

Арестованные в Хабаровске депутаты оказались выдвиженцами Навального

Следователи подозревают двух хабаровских народных избранников в мошенничестве.

Центральный районный суд Хабаровска арестовал депутатов краевой думы на два месяца. Правоохранители задержали народных избранников сразу же после событий с губернатором края Сергеем Фургалом, пишет "ДВ-новости".

Подозреваемые в мошенничестве депутаты попали в региональный парламент с помощью так называемого "Умного голосования" блогера Алексея Навального. Через свой проект глава признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" поддерживал лояльных к нему кандидатов на выборах.

Ранее журналист Армен Гаспарян заявил, что "Умное голосование" Навального лишает россиян законного выбора, а сторонники блогера отбираются по сомнительным критериям, пишет Федеральное агентство новостей.

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Автор: Руслан Неглинный
#арест #депутаты #навальный #хабаровск

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