Арестованные в Хабаровске депутаты оказались выдвиженцами Навального

Следователи подозревают двух хабаровских народных избранников в мошенничестве.

Центральный районный суд Хабаровска арестовал депутатов краевой думы на два месяца. Правоохранители задержали народных избранников сразу же после событий с губернатором края Сергеем Фургалом, пишет "ДВ-новости".

Подозреваемые в мошенничестве депутаты попали в региональный парламент с помощью так называемого "Умного голосования" блогера Алексея Навального. Через свой проект глава признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" поддерживал лояльных к нему кандидатов на выборах.

Ранее журналист Армен Гаспарян заявил, что "Умное голосование" Навального лишает россиян законного выбора, а сторонники блогера отбираются по сомнительным критериям, пишет Федеральное агентство новостей.