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Милонов: возможность подать иск против Facebook в России стала большим шагом вперед

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15:46   14 Июля 2020
Политика

Милонов: возможность подать иск против Facebook в России стала большим шагом вперед

Милонов: возможность подать иск против Facebook в России стала большим шагом вперед

Депутат Госдумы Виталий Милонов высоко оценил возможность подать иск против социальной сети Facebook в российские суды.

Теперь недовольные политикой Facebook россияне могут предъявить свои претензии в судах РФ. Такое решение было принято Верховным судом России после рассмотрения кассационной жалобы некоторых пользователей.

Большое количество россиян недовольны политикой западной социальной сети. Решение Верховного суда стало большим шагом для российской судебной системы. Об этом в беседе с iReactor заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

"На сегодняшний день Facebook делает много непозволительных вещей, в том числе блокирует российские СМИ, просто потому что так хочет", — подчеркнул он.

Милонов выразил готовность первым судиться с Facebook, ведь западную соцсеть уже неоднократно уличали в ведении агрессивной политики как в отношении пользователей, так и в отношении официальных ведомств. Контракты с Facebook также разрывают крупные рекламодатели, которые недовольны его политикой в отношении расизма.

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Автор: Борис Нестеров
#суд #милонов #facebook

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