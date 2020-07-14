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15:37   14 Июля 2020
Политика

Болтаев заявил о планах выйти на контакт с ливийцами, удерживающими Шугалея и Суэйфана

Болтаев заявил о планах выйти на контакт с ливийцами, удерживающими Шугалея и Суэйфана

Российский дипломат Джамшед Болтаев намерен связаться с теми, кто несет ответственность за удерживание в заложниках российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана в ливийской неофициальной тюрьме "Митига".

Важная часть работы временного поверенного в делах России в Ливии заключается в поддержке контактов со всеми сторонами ливийского кризиса, заявил Джамшед Болтаев. Поэтому он и планирует выйти на связь с представителями так называемого Правительства национального согласия, боевики которого удерживают в заключении российских граждан, передает Федеральное агентство новостей.

Российская дипломатическая миссия временно будет располагаться в Тунисе, так как обстановка в ливийской столице Триполи не позволяет работать на месте. О дате вылета российских дипломатов из Москвы в Тунис пока не сообщается, так как в связи с пандемией коронавируса все еще действуют ограничения на авиасообщение.

"Я готов лететь хоть завтра, но по понятным причинам не могу сказать, когда там (в Тунисе) окажусь", — пояснил дипломат.

Российские граждане Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия в мае прошлого года. Их удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", никаких обвинений российским гражданам не предъявили. Вопросом освобождения россиян занимается внешнеполитическое ведомство Российской Федерации.

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Автор: Илья Романович
#ливия #Шугалей #суэйфан #болтаев

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