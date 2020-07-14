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19:38   14 Июля 2020
Россия

Как происходит расселение ветхого жилья в Новосибирской области

Как происходит расселение ветхого жилья в Новосибирской области

Региональные власти с 2015 года занимаются расселением аварийных домов. «Политика сегодня» узнала о промежуточных итогах госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2022 годах».

Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Максим Котляров рассказал корреспонденту ПС, что за четыре года работы ликвидировали 35 тысяч квадратных метров аварийного фонда и расселили почти две с половиной тысячи людей. Всего на мероприятия потратили 1,7 миллиарда рублей.

«Реализация действующих на территории Новосибирской области программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда позволяет не только ликвидировать аварийный жилищный фонд на территории Новосибирской области, но и поддержать строительную отрасль», — заметил собеседник.

Как происходит расселение ветхого жилья в Новосибирской области

Однако госпрограмма – не единственный документ, помогающий расселению ветхих домов в регионе. Например, есть указ президента о национальных целях России и адресная программа Новосибирской области. Все они нацелены на создание безопасных и благоприятных условий для жизни людей.

Всего перед новосибирской администрацией стоит задача до 2024 года ликвидировать более 100 «квадратов» аварийного жилья и расселить семь тысяч человек. По прогнозам, на это необходимо почти четыре миллиарда рублей.

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Автор: Андрей Рыдаль
#новосибирск #строительство #расселение #аварийное жилье #ветхое жилье

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