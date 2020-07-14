Курские чиновники лишатся до 10 тысяч рублей за ошибки в официальных письмах

Сенатор от Курской области Валерий Рязанский поддержал решение главы региона Романа Старовойта штрафовать чиновников за орфографические ошибки в документах. Хотя, как признался Рязанский в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня», он и сам допускал опечатки в письмах на подпись вышестоящему руководству.

«Такое бывает, к сожалению. Но когда связано с ошибкам случайными, опечатками — это простительно. Если же речь идет о деловой и орфографической безграмотности, безусловно, это взывает досаду», — рассуждает сенатор.

Особое внимание губернатора к грамотности сотрудников администрации говорит о том, что он опытный руководитель, пришедший федеральную школу, считает Рязанский.

«Это культура делопроизводства и деловой переписки. <...> Губернатор понимает, что готовить письма, особенно те, которые направляются в Москву, нужно тщательно. Это тоже своего рода характеристика региона», — заметил он.

«Наверное, если дело доходит до штрафов, значит, все другие методы уже были испробованы», — заключил Рязанский.

Ранее Роман Старовойт назвал недопустимыми любые ошибки в официальной переписке. Он заявил, что лишил нерадивых чиновников квартальной премии.

«Обычный размер премии – половина оклада и доплаты за чин. Для консультанта эта сумма составляет 3 800 рублей, для председателя комитета — десять тысяч рублей», — рассказали «Политике Сегодня» в пресс-службе администрации Курской области.

В администрации также подчеркнули, что все госслужащие тестируются на знание русского языка. Аналогичную проверку проходят и кандидаты в кадровый резерв. При повышении квалификации, аттестации чиновники также изучают программу, в которую включен раздел по русскому языку. В течение года для руководителей проводят обучающие семинары, в том числе по ведению деловой переписки.