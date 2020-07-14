Полпред президента раскритиковал сроки сдачи жилья для пострадавших от паводков в Тулуне

Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло посетил с проверкой город Тулун, пострадавший от паводков в прошлом году.

Полпред отметил низкое качество строительных работ и слабый контроль за исполнением со стороны единого заказчика. Например, в микрорайоне Березовая роща к 1 сентября должны быть готовы 155 домов. В настоящее время достроены только 24, но и те не введены в эксплуатацию.

В микрорайоне Угольщиков сдачу трех двухэтажных домов на 66 квартир перенесли с 15 мая на 15 июля, однако качество работ оставляет желать лучшего. Также в этом микрорайоне идет строительство шести многоэтажек, три из которых должны быть сданы в декабре этого года, а остальные — в ноябре следующего. В пресс-службе полпреда выразили опасения, что с таким ходом строительства возникают серьезные риски не успеть ввести жилье в эксплуатацию в намеченные сроки.

Сергей Меняйло 15 июля проведет совещание, на котором участники обсудят ход ликвидации последствий наводнения 2019 года и принятие решений о возможных вариантах помощи пострадавшим гражданам.

Летом 2019 года наводнение разрушило почти весь город. Помимо жилых домов, нужно построить новые больницы и школы.