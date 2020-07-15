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9:29   15 Июля 2020
Россия

Депутаты пригрозили Прибалтике санкциями за блокировку русскоязычных СМИ

Депутаты пригрозили Прибалтике санкциями за блокировку русскоязычных СМИ

Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил ответить экономическими санкциями на запрет вещания российских СМИ Russia Today и Sputnik на территории стран Прибалтики. Такую инициативу парламентарий выдвинул на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Коллега Марченко по парламенту Виталий Милонов и функционер партии «За Правду» Николай Новичков поддержали идею.

В начале июля в Латвии и Литве запретили трансляцию телеканалов, входящих в холдинг RT, а зимой Эстония вынудила местную редакцию Sputnik приостановить вещание. Все попавшие под прибалтийские санкции СМИ входят в МИА «Россия сегодня»: его гендиректор Дмитрий Киселев находится под ограничительными мерами Европейского союза.

«В Прибалтике запретили вещание RT, и в ответ предлагалось прекратить работу балтийского бизнеса на территории РФ. Это не только ответные меры на запрет, но и противодействие финансовым махинациям — через ту же Литву выводят деньги из России, незаконные операции по обналичиванию идут через прибалтийские банки. Это надо прекращать», — заявил парламентарий.

Ответные экономические санкции — логичная позиция, уверен Марченко, если Запад ведет против России информационную войну. Кроме того, западные СМИ со своими читателями не церемонятся, систематически выдавая фейки и негативные новости о России. А ведь одно из главных правил успешной дипломатии — «зеркальные» ответы другой стороне. Надо перестать смотреть сквозь пальцы на деятельность русофобских западных структур, считает депутат.

«Сейчас ни для кого не секрет проявление русофобии на Западе, которое выражается в информационных войнах, или экономических санкциях — конечно, мы должны им отвечать. Надо перестать оглядываться на западных партнеров: что они подумают, что они скажут. Пока мы позволяем раскачивать им ситуацию на нашей территории, мы рискуем потерять ту стабильность, к которой шли многие годы», — заключил Марченко.

Депутаты предлагают ответить Прибалтике за блокировку русскоязычных СМИ

Отвечать Западу, в частности, странам Балтии, надо не зеркально, но асимметрично, уверен Новичков, секретарь ЦК партии «За Правду».

«Нужно, чтобы ответ был более тяжелый, предельно жесткий, вплоть до запрета иностранного бизнеса в России», — поделился Новичков.

Политика прибалтийских государств крайне своеобразна, констатирует Михаил Аничкин, первый зампредседателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК. Он напоминает, что экономика стран Прибалтики и сейчас очень зависима от России, и обходиться без российских партнеров бизнес Литвы, Латвии и Эстонии вряд ли сможет.

«Они последовательны во всех своих действиях против России. РФ надо вести себя совершенно адекватно: нужно ответное действие, но надо делать это мягче, политическими методами, а не полной экономической блокадой. Пока не время принимать такие радикальные решения», — считает Аничкин.

В 2019 году Россия продолжала быть значимым экономическим партнером для всех трех республик Прибалтики, пишет издание Rubaltic.ru. Страна занимает первое место для Литвы и в экспорте, и в импорте, составляет около десяти процентов всего товарооборота Эстонии, а в Латвии на долю российских компаний приходится около девяти процентов торговых сделок.

Депутат Виталий Милонов, напротив, считает экономические санкции в отношении стран Прибалтики — в частности, Латвии, — вполне приемлемыми, учитывая дискриминационную политику местных властей в отношении русскоязычного населения.

«Нельзя осуждать лишение избирательных прав русских в Латвии и одновременно осуществлять торговлю с Латвией. Такое государство должно быть полностью изолировано от России», — высказался парламентарий.

Депутаты предлагают ответить Прибалтике за блокировку русскоязычных СМИ

Многие русскоязычные жители Латвии с 90-х годов не имеют в стране гражданского паспорта, а только документ «негражданина». Они не могут голосовать на местных выборах. В Латвии систематически закрываются школы, где обучение ведется на русском языке, что вызывает недовольство многих жителей. По данным текущей статистики на 2018 год, 487 250 человек или 25,2 процента населения Латвии являются русскоязычными.

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Автор: Тимофей Булочкин
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