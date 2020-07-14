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15:22   14 Июля 2020
Происшествия

Рябцева рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Ильи Яшина и его друга

Рябцева рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Ильи Яшина и его друга

Илья Яшин не только не реагировал на жалобы в отношении своего друга, но сам вел себя подобным образом, заявила журналистка Леся Рябцева.

Девушка поделилась пережитым за время общения со сторонником Алексея Навального на своей странице в социальной сети Twitter. Так, по словам Рябцевой, как-то раз ее чуть не изнасиловал друг Яшина. Но мундеп не поверил рассказу своей девушки и продолжил общаться со своим приятелем. При этом Яшин вел себя примерно таким же образом: он постоянно срывался на Рябцеву, подвергая ее физическому и психическому насилию.

Ранее стало известно о случаях харассмента на телеканале "Дождь". Молодой человек, проходивший стажировку в московском СМИ, рассказал подписчикам о том, как ведущий Павел Лобков пытался склонить его к интимной близости.

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Автор: Руслан Неглинный
#насилие #яшин #харрасмент #рябцева

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