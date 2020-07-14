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15:09   14 Июля 2020
Политика

Рожин рассказал о важности фильма "Шугалей" для общественности

Рожин рассказал о важности фильма "Шугалей" для общественности

Продолжение фильма "Шугалей" поднимет крайне важную и актуальную тему - попытку зарубежных структур удерживать граждан РФ ради политического шантажа. Об этом сообщает главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин.

Борис Рожин считает, что данный фильм ставит перед собой задачу поднять для общества проблематику удержания россиян в других странах. Эксперт отметил, что социологов захватили боевики, которые поддерживаются нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС). Они используют наших сограждан как элемент политического шантажа для давления на Россию. Для общества нужно актуализировать данную тему, выход продолжения фильма "Шугалей" является важным событием, заявил Рожин.

Военный эксперт считает, что важно освещать не только ливийскую ситуацию, но и другие подобные ей. Режиссеры фильма не должны отставать от актуальной политической повестки, пишет "ПолитЭксперт".

Рожин сообщил, что идею фильма он поддерживает, и как только кинокартина появится на телеэкранах, он обязательно посмотрит и напишет об этом. Такие вещи нужно в любом случае поддерживать, заключил эксперт.

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Автор: Илья Романович
#триполи #пнс #Шугалей

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