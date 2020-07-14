Турция подписала соглашения с рядом стран об экстрадиции политических диссидентов

Руководство Турции подписало секретные соглашения с рядом государств, касающиеся принудительного возвращения на родину граждан, которые объявлены политическими диссидентами. Об этом сообщило издание Al Arabiya со ссылкой на письмо докладчиков ООН.

Представители ООН отмечают, что власти Турции за последние недели вернули в страну более сотни граждан, которые были замечены в критике политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Многие люди были попросту похищены из своих домов или прямо с улицы для высылки в Турцию, в нескольких случаях людей забирали вместе с их детьми, передает Федеральное агентство новостей.

Как отмечают журналисты арабского издания, Анкара договорилась с Албанией, Камбоджей, Азербайджаном и Габоном о принудительной экстрадиции своих граждан, критично высказывавшихся об Эрдогане. Уточняется, что негласное соглашение с Турцией подписали государства, в которых ООН зафиксировала нарушения прав человека, связанные с похищением турецких граждан.

Также отмечается, что политические репрессии властей Турции затронули граждан Афганистана, Ливана, Пакистана и Казахстана. По мнению источника, это связано с усилившимся давлением на тех, кто открыто выражает недовольство политикой Эрдогана.