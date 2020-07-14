Человек «Дождя». Как Лобков превращал собеседования в гей-террор

В редакции телеканала «Дождь» разразился скандал. Ведущего и открытого гея Павла Лобкова настигло прошлое, в котором он навязывал более молодым коллегам однополую любовь, пользуясь служебным положением.

Об этом в Twitter решился рассказать журналист «МБХ Медиа» Александр Скрыльников.

«Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на "Дожде", трогал мои руки, говоря, что я накачанный, звал домой и пытался переубедить меня в моей же ориентации. <…> Он не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками», — написал Скрыльников.

После случившегося, журналист решил прекратить стажировку на «Дожде», однако его случай не был единственным. По словам Скрыльникова, он лично знает несколько человек, которые стали жертвами харассмента со стороны Лобкова. Тот пытался склонить парней к сожительству, несмотря на их гетеросексуальную ориентацию.

Страсть ведущего «Дождя» к «проверкам профпригодности» через постель подтвердила бывший заместитель главреда радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева:

«Это известная история. У меня есть знакомый, который рассказывал, что Лобков под видом собеседования приглашал к себе молодых людей и начинал к ним приставать, трогать и так далее. После этого он часто звонил им или писал, утверждая, что они наняты на работу, но все, что было, просил оставить в тайне».

Эхо харассмента докатилось и до российского парламента — заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина возмутилась, назвав поступок Лобкова «нарушением прав человека». Пушкиной довелось работать с ведущим на телеканале НТВ, где знали о его нетрадиционных «подходах к работе».

«Сексуальные домогательства — это в чистом виде дискриминация, нарушение прав человека! В своей жизни я сталкивалась с подобным адом. <…> Он (Лобков – прим. ред.) открытый гей. В период нашей совместной работы на НТВ я слышала от возмущенных коллег-мужчин истории на эту тему. Именно поэтому я убеждена, что в трудовых отношениях должно быть четко прописано, что можно, а что нельзя», — подчеркнула народная избранница в беседе с ПС.

Корень бед в привилегиях начальства, уверена народная избранница. Ведь жертвы домогательств предпочитают молчать о том, что авторитетный руководитель распускает руки, опасаясь потерять работу.

С позицией Оксаны Пушкиной согласилась врач-психиатр Анна Амбацурмян. Она обратила внимание, что высокое положение в иерархии организаций порой развязывает руки людям со склонностью к насилию и домогательствам.

«Когда человек чувствует, что имеет определенную власть над другим человеком, это зачастую наводит его на мысли о вседозволенности. И человек пытается посягнуть на то, на что не осмелился бы посягнуть, будь они на равных. Харассмент – это проявление распущенности человека. Не ровен час, такой человек сможет себе позволить и откровенное насилие, применение силы, оскорбления и унижения. Все потому что ему кажется, что он выше, чем другие», — объяснила Амбацурмян.

Спустя несколько часов, после откровений Скрыльникова, ему написал еще один журналист телеканала «Дождь», который рассказал свою историю о харассменте со стороны Павла Лобкова.

Сам виновник секс-скандала на неугодную правду отреагировал соответствующе: заявил, что не знаком с Скрыльниковым.

Чуть позднее Лобков высказался по теме обвинений в своем аккаунте в Facebook. Сотрудник «Дождя», по его словам, не заметил, что «пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности», извинившись перед всеми, кому «причинило дискомфорт его фривольное поведение и кто набрался мужества рассказать об этом публично»

«Политике Сегодня» не удалось получить комментарий от Павла Лобкова.