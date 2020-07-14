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14:32   14 Июля 2020
Происшествия

Навального вызвали в СК в рамках дела о клевете

Навального вызвали в СК в рамках дела о клевете

Основателя так называемого ФБК (признан иноагентом в РФ) блогера Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет. Он сообщил об этом на своей странице в Instagram.

Алексея Навального вызвали для дачи показаний по делу о клевете. Сотрудники правоохранительных органов завели на блогера уголовное дело.

Навальный сообщил, что получил повестку на допрос. В отношении блогера заведено уголовное дело по статье "Клевета". Он подозревается в распространении "заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство".

Ранее Алексей Навальный написал оскорбительный комментарий под видеороликом с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артеменко, поддержавшим поправки к Конституции. Следственный комитет признал ветерана потерпевшим и возбудил уголовное дело, сообщает ФАН.

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Автор: Василий Пименов
#суд #ск #навальный #клевета

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