Навального вызвали в СК в рамках дела о клевете

Основателя так называемого ФБК (признан иноагентом в РФ) блогера Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет. Он сообщил об этом на своей странице в Instagram.

Алексея Навального вызвали для дачи показаний по делу о клевете. Сотрудники правоохранительных органов завели на блогера уголовное дело.

Навальный сообщил, что получил повестку на допрос. В отношении блогера заведено уголовное дело по статье "Клевета". Он подозревается в распространении "заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство".

Ранее Алексей Навальный написал оскорбительный комментарий под видеороликом с ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артеменко, поддержавшим поправки к Конституции. Следственный комитет признал ветерана потерпевшим и возбудил уголовное дело, сообщает ФАН.