Семьи погибших российских госслужащих смогут получить единовременные выплаты

Единовременное пособие будет назначено членам семьи погибшего государственного служащего, приставленного к госнаграде, следует из закона, принятого Госдумой.

Ряд госслужащих при выдаче госнаграды или поощрения от президента России или кабмина имеет право на получение единовременной соцвыплаты, согласно действующему законодательству.

В документе, принятом Госдумой, установлено, что члены семей погибших госслужащих, которые были награждены указанными знаками отличия, также имеют право на получение выплаты, пишет "Парламентская газета".

В перечень входят военные, гражданские госслужащие, работники прокураторы, федеральной противопожарной службы и другие. На выплату могут претендовать дети погибшего, муж или жена, а также лица, которые находились у него на иждивении.