Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рожденные в СССР получат российское гражданство в упрощенном режиме

Рожденные в СССР получат российское гражданство в упрощенном режиме

 Арестованные в Хабаровске депутаты оказались выдвиженцами Навального

Арестованные в Хабаровске депутаты оказались выдвиженцами Навального
Милонов: возможность подать иск против Facebook в России стала большим шагом вперед

Милонов: возможность подать иск против Facebook в России стала большим шагом вперед

 Болтаев заявил о планах выйти на контакт с ливийцами, удерживающими Шугалея и Суэйфана

Болтаев заявил о планах выйти на контакт с ливийцами, удерживающими Шугалея и Суэйфана
Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

 «У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»

«У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»
Рожденные в СССР получат российское гражданство в упрощенном режиме

Рожденные в СССР получат российское гражданство в упрощенном режиме

 Арестованные в Хабаровске депутаты оказались выдвиженцами Навального

Арестованные в Хабаровске депутаты оказались выдвиженцами Навального
Милонов: возможность подать иск против Facebook в России стала большим шагом вперед

Милонов: возможность подать иск против Facebook в России стала большим шагом вперед

 Болтаев заявил о планах выйти на контакт с ливийцами, удерживающими Шугалея и Суэйфана

Болтаев заявил о планах выйти на контакт с ливийцами, удерживающими Шугалея и Суэйфана
Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

 «У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»

«У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»
14:30   14 Июля 2020
Экономика

Семьи погибших российских госслужащих смогут получить единовременные выплаты

Семьи погибших российских госслужащих смогут получить единовременные выплаты

Единовременное пособие будет назначено членам семьи погибшего государственного служащего, приставленного к госнаграде, следует из закона, принятого Госдумой.

Ряд госслужащих при выдаче госнаграды или поощрения от президента России или кабмина имеет право на получение единовременной соцвыплаты, согласно действующему законодательству.

В документе, принятом Госдумой, установлено, что члены семей погибших госслужащих, которые были награждены указанными знаками отличия, также имеют право на получение выплаты, пишет "Парламентская газета".

В перечень входят военные, гражданские госслужащие, работники прокураторы, федеральной противопожарной службы и другие. На выплату могут претендовать дети погибшего, муж или жена, а также лица, которые находились у него на иждивении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#семья #военнослужащие #выплаты #награды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...