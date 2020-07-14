Песков прокомментировал несанкционированные акции в Хабаровске

Уголовное дело в отношении главы Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено по подозрению в причастности к убийству, что является тяжким преступлением и серьезным обвинением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала проходят мирно и без провокаций, подчеркнул глава пресс-службы Кремля. По его словам, в противном случае правоохранительным органом пришлось бы их пресекать.

"Слава богу, что провокаций не было", — заявил Песков.

Он также отметил, что Кремль понимает эмоциональный посыл жителей Хабаровского края, поскольку сложившаяся ситуация является крайне резонансной и нестандартной. В этой связи жители региона должны набраться терпения и дождаться официальной информации из зала суда.