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14:22   14 Июля 2020
Политика

Песков прокомментировал несанкционированные акции в Хабаровске

Песков прокомментировал несанкционированные акции в Хабаровске

Уголовное дело в отношении главы Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено по подозрению в причастности к убийству, что является тяжким преступлением и серьезным обвинением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала проходят мирно и без провокаций, подчеркнул глава пресс-службы Кремля. По его словам, в противном случае правоохранительным органом пришлось бы их пресекать.

"Слава богу, что провокаций не было", — заявил Песков.

Он также отметил, что Кремль понимает эмоциональный посыл жителей Хабаровского края, поскольку сложившаяся ситуация является крайне резонансной и нестандартной. В этой связи жители региона должны набраться терпения и дождаться официальной информации из зала суда.

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Автор: Кристина Мокроусова
#песков #комментарий #фургал

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