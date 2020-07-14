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14:21   14 Июля 2020
Общество

Пульты ДУ для телевизоров стали "акцизным" товаром в РФ

Пульты ДУ для телевизоров стали "акцизным" товаром в РФ

Минфин Российской Федерации приравнял пульты ДУ для телевизоров к сигаретам и алкоголю. Согласно новому приказу ведомства, устройства могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ).

Наравне с пультами дистанционного управления, в список попали электронные сигареты. Новый приказ Минфина РФ создал правовую неопределенность, поскольку пульты ДУ не относятся к подакцизным товарам, в отличие от табачной продукции и алкоголя, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Ведомости".

В сложившейся ситуации импортные пульты нельзя оформить на ЦАТ, поскольку они не должны облагаться акцизом, а также на обычной таможне, поскольку теперь они имеют идентичный с электронными сигаретами товарный код. В то же время, в Минфине подчеркнули, что проблемы на самом деле нет, поскольку продукция, которую должны задекларировать специалисты ЦАТ, указана в отдельном положении приказа, и пульты дистанционного управления в нем отсутствуют, уточняет телеканал "360".

 

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Автор: Яна Либерман
#минфин #телевизор #пульт

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