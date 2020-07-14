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14:14   14 Июля 2020
Политика

Жители Могилевской области преподнесли Лукашенко необычный подарок

Жители Могилевской области преподнесли Лукашенко необычный подарок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко торжественно открыл мост через реку Сож в ходе рабочего визита в Могилевской области.

"Мы договорились: в ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов. Около 130 миллионов долларов должны вложить в это. Европейские деньги есть. Эти деньги должны остаться у нас", — заявил Лукашенко.

Открытие этого моста местные жители ждали целых 36 лет, заявил Лукашенко. Далее по программе президент посетил уникальный природный объект – источник Голубая криница, где ему подарили сувенирный оберег в виде домового.

"Это в доме надо поставить?", — поинтересовался Лукашенко у продавца в национальном белорусском костюме.

Подарок президенту понравился, а учитывая, что после мероприятия он отправился в свой дом в Александрии, вполне возможно, что домовой поселится именно там, сообщает intex-press.

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Автор: Василий Пименов
#белоруссия #лукашенко #домовой

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