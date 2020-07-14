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14:10   14 Июля 2020
Общество

АТОР: восемь стран подтвердили готовность принимать туристов из России

АТОР: восемь стран подтвердили готовность принимать туристов из России

Власти восьми государств заявили о готовности принимать туристов из РФ на определенных условиях, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По состоянию на 14 июля перечень таких стран пополнили Турция, Куба, Мексика, Доминиканская Республика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ, уточнила она. По словам Ломидзе, эти направления у россиян пользуются особым спросом.

Большая часть указанных стран требует от туристов справку об отсутствии COVID-19, добавила она. По словам исполнительного директора АТОР, большинство намерены замерять температуру при пересечении границы.

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Автор: Юлия Яковлева
#туризм #атор #COVID-19

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