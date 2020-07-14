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14:09   14 Июля 2020
Политика

Законопроект о территориальной целостности России принят в первом чтении Госдумой

Законопроект о территориальной целостности России принят в первом чтении Госдумой

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России.

После принятия этого законопроекта нарушение территориальной целостности, а также отчуждение территории Российской Федерации приравнивается к экстремизму, и будет караться лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Рассмотрение и принятие подобного законопроекта стало возможным благодаря принятию в Конституцию России поправок о суверенитете страны. Эта деятельность является первым шагом в реализации обновленных конституционных прав.

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Автор: Илья Романович
#россия #госдума #законопроект

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