Законопроект о территориальной целостности России принят в первом чтении Госдумой
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России.
После принятия этого законопроекта нарушение территориальной целостности, а также отчуждение территории Российской Федерации приравнивается к экстремизму, и будет караться лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.
Рассмотрение и принятие подобного законопроекта стало возможным благодаря принятию в Конституцию России поправок о суверенитете страны. Эта деятельность является первым шагом в реализации обновленных конституционных прав.