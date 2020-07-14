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13:54   14 Июля 2020
Общество

Песков прокомментировал перестрелки на границе Армении и Азербайджана

Песков прокомментировал перестрелки на границе Армении и Азербайджана

Столкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются третий день. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков выразил обеспокоенность происходящим.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Кремль глубоко обеспокоен перестрелками на границе Армении и Азербайджана. Песков отметил, что Москва призывает Баку и Ереван к сдержанности и готова оказать содействие для стабилизации обстановки в регионе.

По информации оборонного ведомства, 12 июля Армения нарушила режим прекращения огня. Есть погибшие, столкновение продолжается. Премьер-министр осудил действия азербайджанской стороны и обвинил ее в дестабилизации положения.

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Автор: Яна Либерман
#песков #азербайджан #армения

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