Выборы в Госсовет Правительства национального согласия являются незаконными. Такое мнение выразил официальный представитель Восточного правительства Ливии в Российской Федерации Станислав Кудряшов.

Официальный представитель заявил, что Файез Саррадж, как руководитель ПНС, и президентский совет, который он возглавляет, находятся вне закона. В президентском совете в настоящее время заседают пять человек вместо девяти. То, что сейчас происходит на западе страны, является банальным беззаконием. Правительство национального согласия просто имитирует работу госорганов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В 2014 году все члены нынешнего ПНС занимались криминальной деятельностью. Они совершали преступления на той же территории, где сейчас при поддержке Турции пытаются изобразить из себя законную власть, отметил Станислав Кудряшов.

Представитель Восточного правительства Ливии считает, что все заявления Триполи о "борьбе" с террористами являются мультипликационным действием. Они транслируют по ТВ различные псевдозадержания, но стоит понимать, что 6 лет назад эти же люди были причастны в созданию "Исламского государства" (организация запрещена на территории РФ).