Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Согласно данным исследования Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), добываемые в России нефть и газ оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках в первой половине 2020 года.

Именно с такой формулировкой выдержки из исследования ИПЕМ разошлись по ряду отечественных СМИ, служа прекрасным примером формирования нужных кому-то взглядов. Нет, издания не лгали, а лишь избирательно подавали информацию читателям.

Ознакомившись с цифрами, аудитория неизбежно приходит к выводу, что развязанная Россией нефтяная война, а также пандемия и мировой кризис «поставили Россию на колени», как и обещал в марте принц Саудовской Аравии Салман. По данным авторов исследования, в первом полугодии 2020-го спад спроса в добывающих отраслях в целом составил 6,3 процента. Добыча нефти за этот период упала на 4,7 процента, объемы экспорта снизились на 5,7 процента. При этом почему-то «забыли» уточнить, что формально Россия должна была сократить нефтедобычу на 22 процента.

Весной именно эта цифра вызывала восторг «общественности», смаковавшей тему нефтяного фиаско Москвы. Прошло всего несколько месяцев, и сокращение добычи по факту стало чисто символическим. Особенно, если сравнивать их с аналогичными показателями в США и Евросоюзе.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть в апреле 2020 года упал на 29 миллионов баррелей в сутки (барр/сут) по сравнению с прошлогодним апрелем. Последний раз это было в 1995-м. С учетом того, что в мире до кризиса ежедневно добывалось около 100 миллионов баррелей, падение составило почти 30 процентов. Не в России — в мире.

В мае спрос на нефть сократился на 26 миллионов барр/сут. В МЭА также предполагают, что в июне мировая добыча нефти упадет до 86,4 миллиона барр/сут — падение в 15 процентов. То есть постепенно добыча будет повышаться, мир будет выходить из кризиса, но даже если не будет никакой второй волны пандемии (а некоторые обещают и третью) и новых нефтяных, газовых и прочих войн, мировая экономика не восстановится до докризисного уровня в 2021-м году.

Как видим, цифры падения добычи и потребления нефти в мире куда больше, чем приведены в докладе о России. А это говорит о том, что раз у нас падение ниже среднемирового, то у остальных участников рынка он выше и российских, и среднемировых показателей. И это как раз не выдумка, а законы математики (расчет среднего арифметического).

Аналогичные снижения касаются всех государств и всех отраслей, включая газовую, пищевую etc. промышленность как в США, так и в Евросоюзе. Достаточно сказать, что даже с ожиданием улучшения во втором полугодии текущего года, Еврокомиссия считает, что среднее падение ВВП ЕС составит по году более восьми процентов. Почти вдвое против ожидаемых ими же цифр падения ВВП в России. Для полноты картины можно привести несколько цифр из США, сосредоточившись именно на нефти, прежде всего потому, что именно выдавливание США с рынка нефти было главной задачей развязанной Россией в марте нефтяной войны.

В апреле и в последующие месяцы падение добычи нефти в Штатах приобрело обвальный характер, о чем свидетельствуют данные о находящихся в эксплуатации буровых установках. Baker Hughes в июне сообщил о том, что в США в эксплуатации находятся всего 189 установок, используемых для добычи нефти – на 600 меньше, чем летом 2019 года.

Что особенно важно, начавшись в марте, сокращение количества буровых продолжается почти 20 недель подряд, невзирая на постепенный рост цен. В том числе и на американский эталонный сорт WTI, который последние несколько недель вплотную подобрался к отметке 40 долларов за баррель.

Проблема в том, что для 90 процентов скважин эта ниже цены отсечения — добыча или просто убыточна, или ожидаемая прибыль существенно ниже среднеотраслевой в других сегментах рынка.

Как результат, по данным Управления энергетической информации (EIA) США, добыча нефти в стране снизилась до 10,5 миллиона барр/сут – на 2,6 миллиона меньше, чем в феврале этого года. В Штатах добыча нефти сократилась куда больше, чем в России.

И это невзирая на отказ администрации Трампа участвовать в каких-либо соглашениях и выбор «сокращения добычи естественным путем». При этом, надо учитывать, что правительственное агентство EIA неоднократно уличали в сокрытии данных об истинных размерах сокращения добычи. В EIA данный факт признали, отложив публикацию «точных» цифр на три месяца.

По данным же независимых американских аналитиков, суммирующих реальные цифры продажи нефти всем потребителям, и внутри, и вне страны, и поступающие в хранилища, США производят не более девяти миллионов барр/сут При этом ожидается, что до конца второго квартала 2021 года добыча снизится до восьми миллионов.

И просто к сведению. Между принятием решения о начале бурения и физическим стартом процесса не добычи, но подготовки в добыче, в США проходит 12 месяцев. Это к мифу о том, что достаточно открыть краник, чтобы восстановить добычу. Недостаточно из-за специфики песков, в которых ведется добыча.

Сланцевые скважины истощаются за год-полтора. После прекращения гидроразрыва пласта и остановки добычи они перестают выдавать нефть или газ. Поры закрываются, необходимо новое бурение, закачка сложной химии под давлением для нового гидроразрыва. Что и делает сланцевую добычу как более дорогой по сравнению с традиционной, так и требующей более дорогостоящих и более длительных подготовительных затрат.

Так что это первый мировой кризис в истории современной России, когда падение национальной экономики ниже, чем у «наших западных партнеров». Но на Западе и в среде российской «либеральной общественности» об этом говорить не принято.

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