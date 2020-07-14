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13:42   14 Июля 2020
Происшествия

Адвокат Ефремова назвал видео с попыткой актера откупиться от ДТП фейком

Адвокат Ефремова назвал видео с попыткой актера откупиться от ДТП фейком

Адвокат актера Михаила Ефремова прокомментировал видеозапись, на которой артист пытался дать взятку инспектору ГИБДД сразу после смертельного ДТП в центре Москвы.

Адвокат Ефремова Эльмар Пашаев заявил, что опубликованное видео, где актер предлагает взятку после ДТП, якобы является фейком, передает РИА Новости. По словам юриста, артист никому не предлагал денег после аварии.

Видео с попыткой Ефремова дать взятку сотруднику ГИБДД появилось ранее в Сети. Голос за кадром, который, предположительно, принадлежит актеру, предлагает заплатить "все деньги".

Пашаев считает, что видео, сделанное на месте происшествия, было продано, а покупатели уже смонтировали из него фейк. Также адвокат ранее заявлял, что ролик с участием Ефремова создан с целью хайпа.

Ефремов стал участником смертельной аварии 8 июня. Актер за рулем внедорожника пересек двойную сплошную и врезался в отечественный автомобиль, водитель которого скончался в больнице. Ефремов должен понести наказание по всей строгости закона, сообщал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

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Автор: Борис Нестеров
#дтп #ефремов #пашаев

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