Сепаратизм не пройдет. Госдума встала на защиту целостности РФ

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов объяснил поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности» защитой целостности страны.

«Речь об изменении уголовного кодекса пока не идет, а только о поправках в закон об экстремизме. Касаемо уголовного и административного кодексов, соответствующие законы и законопроекты примем позже», — добавил депутат.

Госдума 14 июля приняла в первом чтении поправки в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», которые реализуют новые положения Конституции РФ, приравнивая призывы к отчуждению территории страны к экстремизму.

«Речь идет о любых призывах и попытках отчуждения, — объяснил Емельянов. — Хоть внешние, хоть внутренние, хоть исходящие из-за рубежа или изнутри страны. Они все считаются отчуждением. Сначала рассмотрим законопроект, потом поправки в уголовный и административный кодексы, чтобы была ответственность».

Член научного совета при Совете безопасности РФ, доктор политических наук Андрей Манойло упомянутые поправки находит избыточными, поскольку публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности уже наказываются статьей 280 УК РФ.

«Это дальнейшее развитие законотворческой фантазии депутатов. Необходимости в этом нет, получается масло масляное. Видимо депутаты считают, если два раза мантру прочитать, то она будет действовать лучше», — критично настроен профессор МГУ.

Любые запретительные меры характера обусловлены возникновением новых угроз, продолжил Манойло. Раз речь идет о приравнивании призывов к отчуждению к экстремизму, который уже карается по всей строгости закона, тогда опасения народных избранников могут быть связаны с гипотетическим региональным сепаратизмом.