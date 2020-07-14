Пять кандидатов допущены к участию в президентских выборах в Белоруссии, об этом сообщает Центризбирком страны.

Президентские выборы в республике состоятся 9 августа, на них допущены нынешний глава страны Александр Лукашенко, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая и безработная Светлана Тихановская.

Ранее ЦИК Белоруссии заявил, что не зарегистрировал Виктора Бабарико на президентские выборы в качестве кандидата.