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Пульты ДУ для телевизоров стали "акцизным" товаром в РФ
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13:38   14 Июля 2020
Политика

Пять кандидатов допущены к участию в президентских выборах в Белоруссии

Пять кандидатов допущены к участию в президентских выборах в Белоруссии

Пять кандидатов допущены к участию в президентских выборах в Белоруссии, об этом сообщает Центризбирком страны.

Президентские выборы в республике состоятся 9 августа, на них допущены нынешний глава страны Александр Лукашенко, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая и безработная Светлана Тихановская.

Ранее ЦИК Белоруссии заявил, что не зарегистрировал Виктора Бабарико на президентские выборы в качестве кандидата.

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Автор: Борис Нестеров
#выборы #белоруссия #лукашенко

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