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13:20   14 Июля 2020
Происшествия

Жители Хабаровска пожаловались на шумных участников незаконных акций

Жители Хабаровска пожаловались на шумных участников незаконных акций

Более 20 звонков поступили в администрацию Хабаровска из-за шума, который создают митингующие.

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят уже несколько дней. Иногда участники митингов собираются и в ночное время, тем самым нарушая покой других жителей города.

Так, за последнее время в городскую администрацию поступили более 20 звонков с жалобами от граждан, которые вынуждены засыпать под крики шумной толпы, передает телеканал РЕН ТВ. При этом, работники учреждения фиксируют каждое сообщение и перенаправляют соответствующую информацию в правоохранительные органы, заявили представители муниципального органа.

Силовики задержали Фургала 9 июля. В тот же день хабаровского губернатора доставили в Москву, где ему было выдвинуто обвинение в организации нескольких убийств в начале 2000-х годов.

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Автор: Ирина Большунова
#митинг #жалоба #хабаровск #шум #фургал

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