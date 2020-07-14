Песков подтвердил осведомленность Путина о деле Сафронова

Президент России Владимир Путин осведомлен об уголовном деле против советника главы Роскосмоса и бывшего сотрудника газет "Ведомости" и "Коммерсантъ" Ивана Сафронова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он осведомлен об этом деле, конечно", — заявил Песков, отметив, что ничего не может сказать о реакции Путина.

Напомним, Иван Сафронов был задержан в минувший вторник, 7 июля, по делу о государственной измене. Вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого до 6 сентября. Следственные органы вменяют Сафронову передачу секретных сведений о российском ВПК одной из спецслужб НАТО.