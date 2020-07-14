Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Проамериканские СМИ продолжают врать о коронавирусе в РФ

Проамериканские СМИ продолжают врать о коронавирусе в РФ

 Пульты ДУ для телевизоров стали "акцизным" товаром в РФ

Пульты ДУ для телевизоров стали "акцизным" товаром в РФ
Семьи погибших российских госслужащих смогут получить единовременные выплаты

Семьи погибших российских госслужащих смогут получить единовременные выплаты

 Песков прокомментировал несанкционированные акции в Хабаровске

Песков прокомментировал несанкционированные акции в Хабаровске
Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

 «У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»

«У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»
Проамериканские СМИ продолжают врать о коронавирусе в РФ

Проамериканские СМИ продолжают врать о коронавирусе в РФ

 Пульты ДУ для телевизоров стали "акцизным" товаром в РФ

Пульты ДУ для телевизоров стали "акцизным" товаром в РФ
Семьи погибших российских госслужащих смогут получить единовременные выплаты

Семьи погибших российских госслужащих смогут получить единовременные выплаты

 Песков прокомментировал несанкционированные акции в Хабаровске

Песков прокомментировал несанкционированные акции в Хабаровске
Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

Если Россия «болеет», то США и ЕС «умирают»

 «У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»

«У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»
13:15   14 Июля 2020
Политика

Песков подтвердил осведомленность Путина о деле Сафронова

Песков подтвердил осведомленность Путина о деле Сафронова

Президент России Владимир Путин осведомлен об уголовном деле против советника главы Роскосмоса и бывшего сотрудника газет "Ведомости" и "Коммерсантъ" Ивана Сафронова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он осведомлен об этом деле, конечно", — заявил Песков, отметив, что ничего не может сказать о реакции Путина.

Напомним, Иван Сафронов был задержан в минувший вторник, 7 июля, по делу о государственной измене. Вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого до 6 сентября. Следственные органы вменяют Сафронову передачу секретных сведений о российском ВПК одной из спецслужб НАТО.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#путин #песков #комментарий #дело сафронова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...