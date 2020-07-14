Москва удовлетворена обещанием Турции оставить открытым доступ в собор Святой Софии

Российская сторона удовлетворена обещанием властей Турции оставить открытым доступ в собор Святой Софии в Стамбуле. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин накануне обсудили вопрос изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле. Власти Турции считают необходимым превратить музей в действующую мечеть. В пресс-службе Кремля по итогам телефонных переговоров Путина и Эрдогана отметили, что российский лидер обратил внимание турецкого коллеги на общественный резонанс, вызванный вероятностью изменения статуса собора Святой Софии.

Турецкий лидер подчеркнул, что доступ в собор останется свободным для всех желающих, в том числе для иностранцев. Турция также готова обеспечить сохранность христианских святынь.