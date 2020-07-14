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13:07   14 Июля 2020
Общество

Коронавирус стал болезнью российских городов

Коронавирус стал болезнью российских городов

Китайская коронавирусная инфекция нового типа является болезнью крупных городов России. Об этом рассказали авторы доклада "Перспективы развития городской среды России и ее адаптации к последствиям COVID-19".

Материалы данного исследования опубликованы на официальном сайте Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС). Ученые отметили, что практически во всех государствах мира прослеживается тенденция распространения болезни из крупных городов на территории с более низким уровнем развития.

В обществе заложена память о ценности проживания либо наличия запасного жилья в удаленных местах от городов и с наименьшей плотностью населения. По мнению ученых, такая тенденция длительного сохранения страхов в общественном сознании, связанна с пандемией. Также на протяжении долгого времени будет держаться отток россиян из крупных городов из-за COVID-19.

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Автор: Ирина Большунова
#города #деревня #болезнь #коронавирус

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