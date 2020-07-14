Коронавирус стал болезнью российских городов

Китайская коронавирусная инфекция нового типа является болезнью крупных городов России. Об этом рассказали авторы доклада "Перспективы развития городской среды России и ее адаптации к последствиям COVID-19".

Материалы данного исследования опубликованы на официальном сайте Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС). Ученые отметили, что практически во всех государствах мира прослеживается тенденция распространения болезни из крупных городов на территории с более низким уровнем развития.

В обществе заложена память о ценности проживания либо наличия запасного жилья в удаленных местах от городов и с наименьшей плотностью населения. По мнению ученых, такая тенденция длительного сохранения страхов в общественном сознании, связанна с пандемией. Также на протяжении долгого времени будет держаться отток россиян из крупных городов из-за COVID-19.