Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей организуют прямой эфир на тему "Защита Родины. Нужно ли вводить санкции против бизнеса русофобов, и какая кара должна ждать врагов России". Он пройдет 14 июля в 14:00.

Ярким примером являются США, которые дают жесткий отпор любым противникам и недоброжелателям. Под санкции попадают целые компании и страны. Некоторых граждан, которые, по мнению Белого дома, несут угрозу, арестовывают по всему миру. В отдельных случаях Вашингтон организует убийства, как это произошло с иранским генералом Касемом Сулеймани. Аналогичным образом поступает Израиль.