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13:03   14 Июля 2020
Общество

Эксперты в медиацентре "Патриот" обсудят тему защиты России от недоброжелателей

Эксперты в медиацентре "Патриот" обсудят тему защиты России от недоброжелателей

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей организуют прямой эфир на тему "Защита Родины. Нужно ли вводить санкции против бизнеса русофобов, и какая кара должна ждать врагов России". Он пройдет 14 июля в 14:00.

Ярким примером являются США, которые дают жесткий отпор любым противникам и недоброжелателям. Под санкции попадают целые компании и страны. Некоторых граждан, которые, по мнению Белого дома, несут угрозу, арестовывают по всему миру. В отдельных случаях Вашингтон организует убийства, как это произошло с иранским генералом Касемом Сулеймани. Аналогичным образом поступает Израиль.

Стоит ли России давать решительный отпор своим недоброжелателям, запрещать вести бизнес лицам с русофобскими взглядами, наказывать преступников, скрывающихся за границей, на эти вопросы ответят в эфире медиацентра "Патриот". В онлайн-обсуждении примут участие социологи, юристы, журналисты, чиновники и политики, пишет ФАН.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #фан #прямой эфир #анонс #медиацентр "патриот"

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