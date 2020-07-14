Бывший премьер-министр РФ призвал любить кошек, но не доходить до абсурда

Председатель общественного совета при Минстрое РФ, в прошлом — премьер-министр РФ (в 1999 году) и директор ФСБ (в 1995 году) Сергей Степашин прокомментировал инициативу об открытии продухов в многоквартирных домах, которая может спасти жизни тысячам кошек.

«Кошек надо любить. Но все можно довести до абсурда», — сказал Степашин корреспонденту ПС, оценивая предложение зоозащитников отдать все подвалы под приюты для бездомных животных.

Ранее депутат Мосгордумы Александр Козлов сообщил, что Минстрой скорректирует спорный пункт постановления по содержанию многоквартирных домов, по которому все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть закрыты сетками. Против активно выступают зоозащитники, утверждая, что сетки становятся непреодолимым препятствием для кошек, спасающих жилые дома от грызунов. При этом крысы и мыши могут проникнуть в подвал через другие ходы.

Проект постановления сейчас проходит общественное экспертное обсуждение.

Сергея Степашина переизбрали председателем общественного совета при Минстрое на заседании нового состава совета во вторник, 14 июля.