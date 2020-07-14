МИД РФ прокомментировал отказ Пхеньяна вести переговоры с Вашингтоном

МИД РФ призвал КНДР и США возобновить переговоры на тему ранее согласованных решений, об этом говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын заявил, что Пхеньян не намерен вести переговоры с Вашингтоном. В российском МИДе отметили, что КНДР и США необходимо приступить к разработке и практической имплементации ранее согласованных решений применительно к Северо-Восточной Азии.

"Задачей любого взаимодействия сторон должна быть реализация уже достигнутых договоренностей, а также нахождение новых развязок, направленных на устранение сохраняющихся противоречий с целью установления прочной системы мира и безопасности", - цитирует ведомство NEWS.ru.

Ранее первый замзаведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что в 2020 году саммитов с США не планируется, пишет телеканал "360".