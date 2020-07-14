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12:38   14 Июля 2020
Политика

Виктора Бабарико сняли с выборов главы Белоруссии

Виктора Бабарико сняли с выборов главы Белоруссии

Центризбирком Белоруссии отказался зарегистрировать Виктора Бабарико в качестве кандидата на выборы главы страны. Соответствующую информацию приводит Tut.by.

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина во время заседания указала, что у Бабарико есть "всего лишь три несоответствия" в декларации о его доходах. По ее словам, это не влияло на факт регистрации. Решающую роль сыграла ошибка с "учетом его годового дохода".

В конечном итоге Виктору Бабарико было отказано в регистрации в качестве кандидата на пост главы Белоруссии из-за "получения иностранной финансовой помощи".

Телеканал "360" сообщал, что в Белоруссии началась регистрация кандидатов на выборы главы государства.

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Автор: Яна Либерман
#выборы #белоруссия #бабарико

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