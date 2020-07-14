Проамериканские СМИ продолжают врать о коронавирусе в РФ

Американские СМИ продолжают неустанно вещать о «занижении» официальной статистики по заражаемости и смертности от COVID-19 в России. Сначала фейк-ньюс выдавали The New York Times и Bloomberg, а позже эстафету переняли и «Радио Свобода» — организация, финансируемая Конгрессом США и признанная нежелательной на территории РФ.

Опираются, правда, на сомнительные источники: за основу «сенсации» взяли мнение уволенного сотрудника Росстата Андрея Ракши. Совпадение ли, но после увольнения он дал интервью американскому медиа, транслируя ничем не подкрепленное утверждение о «30 тысячах умерших от коронавируса в РФ».

«В интервью "Радио Свобода" Ракша рассказывает о ежедневных сводках с "настоящей" статистикой, которую Росстат отправлял в российское правительство, и делает собственную оценку, в соответствии с которой в России за время пандемии от COVID-19 умерли не 10 тысяч, а более 30 тысяч человек», — пишет глашатай американской демократии на территории РФ.

Согласно официальной статистике, на сегодняшний день в РФ от коронавируса умерло 11 439 человек — это в три раза меньше, чем по «данным» эксперта «Радио Свободы». Никакими статистическими данными тезис о занижении цифр по коронавирусу, конечно, не подтверждается: лишь субъективное мнение. Еще в мае господин Ракша заявлял The New York Times, что в Москве 70% смертей от COVID-19 не попадают в статистику, поскольку основной причиной смерти называют не инфекцию. Эту статью в МИД РФ назвали фейком и потребовали объяснений от редакции, пригрозив газете лишением аккредитации журналистов NYT для работы в России.

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев не считает искаженными данные, оспариваемые «Радио Свободой» и The New York Times.

«Оснований, чтоб сомневаться в правдивости официальной статистики по коронавирусу в России, я не вижу», — поделился профессор с «Политикой сегодня».

Менее творческий подход проявили журналисты российского издания «МБХ-Медиа» — как следует из названия, принадлежащего олигарху Михаилу Ходорковскому. Там отсутствие фактов об «ужасной ситуации» с коронавирусом в России, с которым столкнулись американские коллеги, решили заменить голословными, паническими заголовками. Например, таким — «Догоняют Москву: в каких регионах эпидемия нарастает».

В самой публикации МБХ приводятся данные официальной (!) статистики по заболеваемости: мол, в Камчатском крае ежедневно выявляют около 40 зараженных, а в Хабаровском крае на 13 июля выявлен 121 заболевший. Для сравнения, в Москве в этот день зарегистрировано 679 случаев. И утверждения о «почти московской» статистике в других субъектах РФ, как минимум, сильно преувеличено. Впрочем, вряд ли такое преувеличение можно назвать случайным: либеральные медиа давно не скрывают установки на негативные новости о России.

Ранее эксперты МИА «Россия сегодня» проанализировали более 4000 публикаций международных СМИ о пандемии в РФ. Предсказуемо, «только плохими новостями» отличились здесь американские СМИ. Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич связывает такой феномен с попыткой отвлечь американцев от проблем внутри страны: США до сих пор лидируют по количеству зараженных коронавирусом.