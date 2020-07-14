Египет доставил два зенитно-ракетных комплекса С-300 в Ливию

Египет разместил два зенитно-ракетных комплекса С-300 в восточной части Ливии. Об этом сообщил новостной аккаунт Libya News в Twitter. Комплексы ПВО будут защищать воздушное пространство над востоком североафриканской страны от ударов Турции.

Палата представителей Ливии ранее обнародовала заявление о том, что египетские силы имеют право вмешаться в ливийский кризис. Согласно сообщению, из-за нарушения суверенных прав Ливии и прямой интервенции со стороны Турции Тобрук просит египетскую армию оказать поддержку ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в противодействии оккупации и защите безопасности региона и приветствует позицию президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси.

За помощью к Каиру также обратились представители Совета старейшин ливийских племен, пишет Федеральное агентство новостей.

Президент Египта Ас-Сиси ранее заявил, что его страна будет рассматривать попытки боевиков так называемого Правительства национального согласия преодолеть линию Сирт - Аль-Джуфра как агрессию против Каира. Поэтому вмешательство египетской армии будет считаться законной самообороной.