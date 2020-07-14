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12:17   14 Июля 2020
Происшествия

Полицейские Каталонии задержали предполагаемых террористов

Полицейские Каталонии задержали предполагаемых террористов

Сотрудники полиции испанской Каталонии произвели задержание двоих подозреваемых в терроризме. Сообщение об этом было опубликовано в аккаунте полиции в Twitter.

Стражи порядка выявили двоих предполагаемых террористов в Барселоне. Задержание проводилось в ходе антитеррористической операции. Подозреваемые являются гражданами Алжира, уточнили в полиции.

Задержанных подозревают в участии в подготовке теракта.

Участившиеся задержания членов террористических организаций стали основанием для введения в Испании четвертого уровня террористической угрозы из пяти возможных.

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Автор: Кристина Мокроусова
#терроризм #полиция #испания #каталония

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