Полицейские Каталонии задержали предполагаемых террористов

Сотрудники полиции испанской Каталонии произвели задержание двоих подозреваемых в терроризме. Сообщение об этом было опубликовано в аккаунте полиции в Twitter.

Стражи порядка выявили двоих предполагаемых террористов в Барселоне. Задержание проводилось в ходе антитеррористической операции. Подозреваемые являются гражданами Алжира, уточнили в полиции.

Задержанных подозревают в участии в подготовке теракта.

Участившиеся задержания членов террористических организаций стали основанием для введения в Испании четвертого уровня террористической угрозы из пяти возможных.