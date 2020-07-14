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12:15   14 Июля 2020
Происшествия

Павел Лобков отказался комментировать обвинения стажера "Дождя" в домогательствах

Павел Лобков отказался комментировать обвинения стажера "Дождя" в домогательствах

Ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков отреагировал на опубликованное в Twitter сообщение о сексуальных домогательствах с его стороны в адрес молодого стажера. Он заявил, что написавший тред человек ему незнаком.

Журналист Павел Лобков сказал, что не станет комментировать обвинения от со стороны пользователя под никнеймом Саша Сырников, сообщает телеканал "РЕН ТВ".

Ранее юзер написал в социальной сети Twitter тред о сексуальных домогательствах ведущего Павла Лобкова. Он утверждает, что журналист "лез целоваться" и предлагал поехать к нему домой в период стажировки на телеканале "Дождь".

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Автор: Кристина Мокроусова
#twitter #обвинение #домогательства #телеканал "Дождь"

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