Российским пенсионерам 53-67 лет перечислят единовременную выплату

Граждане в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с законодательством. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

Для получения денег гражданину необходимо обратиться в региональное отделение ПФР и оставить заявку. Также нужно подать пакет документов. После одобрения заявки россиянин получит средства на личный счет в течение месяца, пишет ФБА "Экономика сегодня".

В Пенсионном фонде уточнили, кто именно может претендовать на получение выплаты. В первую очередь это граждане 1967 года рождения и те, кто родился немного раньше. При этом россиянин должен быть включен в перечень получателей страховой пенсии по старости, в том числе досрочно. Также доплату смогут получить мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, которые сделали страховые взносы в период с 2002 по 2004 год.