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11:53   14 Июля 2020
Экономика

С 1 октября некоторым россиянам повысят пенсии

С 1 октября некоторым россиянам повысят пенсии

В октябре российских граждан ожидает очередное повышение пенсии. Изменение коснется военнослужащих и некоторых сотрудников МВД, следует из распоряжения Правительства России.

Сумма пересчета пенсий для сотрудников МВД составит 3%. В решении правительства указано, что повышение в 1,03 раза ожидает россиян с окладами по воинским должностям.

Военнослужащих, проходящих службу по контракту, также ожидает повышение выплат. Изменения ожидают получателей должностных окладов, лиц в специальном звании в войсках Росгвардии и граждан в специальных званиях полиции.

Россияне, которые до выхода на пенсию служили в органах по контролю за оборотом наркотиков, могут рассчитывать на повышение выплат, пишет ФБА "Экономика сегодня".

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Автор: Юлия Яковлева
#мвд #пенсия #повышение

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