Минобороны Японии акцентировало внимание на том, что между Россией и Китаем произошло укрепление военного сотрудничества, за которым следует пристально следить.

В сентябре 2019 года глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся подписали ряд документов о военном сотрудничестве. Минобороны Японии заявило, что в России наблюдается активизация деятельности Вооруженных сил, и подобного рода тенденции требуют к себе пристального внимания. Российская Федерация активизировала свою деятельность в новых сферах.

В докладе МО Японии сообщается, что Россия продолжает сохранять присутствие ВС на северных территориях, которые являются японскими. В ведомстве добавили, что несмотря на распространение коронавирусной инфекции, деятельность Вооруженных сил РФ продолжает сохранять свою активность.