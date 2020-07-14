Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иммунолог призвал изучить работу коллег из Нидерландов о связи пыльцы и COVID-19

Иммунолог призвал изучить работу коллег из Нидерландов о связи пыльцы и COVID-19

 Российским пенсионерам 53-67 лет перечислят единовременную выплату

Российским пенсионерам 53-67 лет перечислят единовременную выплату
МИД РФ прокомментировал отказ Пхеньяна вести переговоры с Вашингтоном

МИД РФ прокомментировал отказ Пхеньяна вести переговоры с Вашингтоном

 Виктора Бабарико сняли с выборов главы Белоруссии

Виктора Бабарико сняли с выборов главы Белоруссии
«У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»

«У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»

 Верховный суд США вернул смертную казнь

Верховный суд США вернул смертную казнь
Иммунолог призвал изучить работу коллег из Нидерландов о связи пыльцы и COVID-19

Иммунолог призвал изучить работу коллег из Нидерландов о связи пыльцы и COVID-19

 Российским пенсионерам 53-67 лет перечислят единовременную выплату

Российским пенсионерам 53-67 лет перечислят единовременную выплату
МИД РФ прокомментировал отказ Пхеньяна вести переговоры с Вашингтоном

МИД РФ прокомментировал отказ Пхеньяна вести переговоры с Вашингтоном

 Виктора Бабарико сняли с выборов главы Белоруссии

Виктора Бабарико сняли с выборов главы Белоруссии
«У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»

«У нас бы за это полетели головы»: военный эксперт о пожаре на «Боном Ричард»

 Верховный суд США вернул смертную казнь

Верховный суд США вернул смертную казнь
11:46   14 Июля 2020
Армия

Минобороны Японии озабочено укреплением военного сотрудничества РФ и КНР

Минобороны Японии озабочено укреплением военного сотрудничества РФ и КНР

Минобороны Японии акцентировало внимание на том, что между Россией и Китаем произошло укрепление военного сотрудничества, за которым следует пристально следить.

В сентябре 2019 года глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся подписали ряд документов о военном сотрудничестве. Минобороны Японии заявило, что в России наблюдается активизация деятельности Вооруженных сил, и подобного рода тенденции требуют к себе пристального внимания. Российская Федерация активизировала свою деятельность в новых сферах.

В докладе МО Японии сообщается, что Россия продолжает сохранять присутствие ВС на северных территориях, которые являются японскими. В ведомстве добавили, что несмотря на распространение коронавирусной инфекции, деятельность Вооруженных сил РФ продолжает сохранять свою активность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #япония #кнр #вс рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...