Взрыв в Идлибе не привел к жертвам среди военных из российско-турецкого патруля

Очередное совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе чуть было не закончилось трагически. Во время прохождения колонны бронемашин прогремел мощный взрыв — однако, он несколько запоздал.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, жертв среди российских и турецких военнослужащих нет.

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщает о небольших ранениях у российских военных и повреждении турецкого бронеавтомобиля, экипаж которого также ранен. Российские военные были немедленно эвакуированы на базу "Хмеймим", их жизням ничего не угрожает.