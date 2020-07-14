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 Верховный суд США вернул смертную казнь

Верховный суд США вернул смертную казнь
11:24   14 Июля 2020
Общество

Верховный суд США вернул смертную казнь

Верховный суд США вернул смертную казнь

Верховный суд США одобрил возможность исполнения смертных приговоров. Дворец правосудия отменил предварительный запрет окружного суда.

Смертная казнь вновь введена за преступления федерального уровня в США. Она была возобновлена, несмотря на критику введения смертельной инъекции заключенным, ранее высказанную в окружном суде.

Приговоры с мерой пресечения в виде смертной казни за преступления федерального уровня не приводились в исполнение в Соединенных Штатах на протяжении 17 лет. После принятого Верховным судом решения смертный приговор может быть исполнен в отношении четверых осужденных.

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Автор: Илья Романович
#суд #сша #смертная казнь

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