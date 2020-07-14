Верховный суд США вернул смертную казнь

Верховный суд США одобрил возможность исполнения смертных приговоров. Дворец правосудия отменил предварительный запрет окружного суда.

Смертная казнь вновь введена за преступления федерального уровня в США. Она была возобновлена, несмотря на критику введения смертельной инъекции заключенным, ранее высказанную в окружном суде.

Приговоры с мерой пресечения в виде смертной казни за преступления федерального уровня не приводились в исполнение в Соединенных Штатах на протяжении 17 лет. После принятого Верховным судом решения смертный приговор может быть исполнен в отношении четверых осужденных.