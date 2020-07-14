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11:10   14 Июля 2020
Общество

Защита Ефремова завершила ознакомление с материалами уголовного дела

Защита Ефремова завершила ознакомление с материалами уголовного дела

Защита российского актера Михаила Ефремова закончила ознакомление с материалами уголовного дела. Теперь оно будет передано в прокуратуру. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия. В центре Москвы 8 июня артист выехал на встречную полосу и врезался в автофургон марки LADA. Водитель фургона от полученных травм скончался на следующее утро.

Ефремов находился в сильном алкогольном опьянении. В его крови нашли следы наркотических веществ. Против актера возбудили уголовное дело. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Многие общественные деятели уверены, что он должен понести наказание по всей строгости закона.

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Автор: Юлия Яковлева
#уголовное дело #ефремов #пашаев

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